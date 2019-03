Philipp & Cole: 15 anni attività Tenax e Discopolis per festeggiare

Philipp & Cole sono cresciuti a “pane e clubbing” e questo sabato 23 marzo festeggeranno i loro 15 anni di attività con il marchio Fragola’s Night al Tenax di Firenze. Storici dj resident del Tenax, per celebrare questa ricorrenza sono ricorsi ad un’idea semplice e originale: il lancio di Discopolis, il primo (e unico) gioco da tavolo delle discoteche.

22 locali, 4 media partner e tante altre caselle speciali costituiscono il fantastico tabellone di gioco, a forma di vinile. I concorrenti, da 2 a 6, potranno sfidarsi, fra problemi burocratici, cachet proibitivi, agenzie di booking, controlli a sorpresa, serate sold out e tutto quello che può succedere nel mondo della notte.

“In un momento storico sempre più social e meno sociale, ci siamo impegnati in un’iniziativa che potesse riunire tutti i clubbers con lo scopo di socializzare” racconta Philipp, uno degli ideatori di Discopolis.

Ma non finisce qui: “Il motto che ci contraddistingue è clubbing is not hobby, il messaggio che vogliamo rilanciare, anche in modo simpatico e scherzoso, è che il mondo della notte genera un importante indotto lavorativo e che il racconto del dietro le quinte a volte è necessario per comprendere quanta professionalità è richiesta in questo ambito”.

Le prime 200 scatole del gioco saranno disponibili al Tenax sabato 23 marzo e in preordine al link https://goo.gl/xTSJH6

La serata sarà introdotta da due ospiti d’eccezione che si esibiranno dal vivo in consolle: Mathew Jonson e Frank Wiedemann aka Âme.

Il primo si contraddistingue per la grande capacità di improvvisazione nelle esibizioni dal vivo. Il suo è uno stile ibrido che attinge alle sonorità techno, jazz, house e drum’n’bass. Ha collaborato con personaggi del calibro di Carl Craig, Ricardo Villalobos, Chemical Brothers, Moby e molti altri, sviluppando un ampio seguito internazionale.

Nato in una piccola cittadina tedesca nel 1975, Frank Wiedemann insieme a Kristian Beyer è l’anima del duo Âme. Il loro debutto omonimo è avvenuto nel 2004, ma è nel 2006 che hanno raggiunto il successo grazie alla hit “Rej”. Nel 2005 hanno fondato la label Innervisions, punto di riferimento per tutta la scena elettronica.

Frank Wiedemann e Mathew Jonson saranno presenti al Tenax anche per una masterclass con gli studenti della Tenax Academy.

In chiusura di serata gli immancabili dj set dei resident Philipp & Cole.

INFO:

Tenax, Via Pratese 46, Firenze