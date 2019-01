Lunedì 7 Gennaio ore 20.00 al cinema Odeon di Firenze Peter Greenaway presenta il film “Metallo umano” al cinema Odeon di Firenze. Il film che racconta la storia della celebre fabbrica fiorentina di argenteria Pampaloni, con Carlo Monni, Carlo Baku e Sergio Bustric

Lunedì 7 Gennaio (ore 20.00) un importante evento speciale al Cinema Odeon di Firenze che avrà come ospite il grande regista inglese PETER GREENAWAY, che sarà in sala per presentare l’anteprima nazionale del film METALLO UMANO. Il film, per la regia di Vanna Paoli e Costantino Viti, è stato voluto dall’argentiere fiorentino Gianfranco Pampaloni, per celebrare la storia di una fabbrica celebre in tutto il mondo; nel film compaiono come attori Carlo Monni, Sergio Bustric, Carlo Baku e Teodora Pampaloni.

La fabbrica di quattro generazioni di argentieri è il luogo dove si rappresenta il mondo fiorentino di operai e padroni, attori e maghi, amanti e suore, tutti accomunati da una stessa fede: il lavoro. Una donna ricama mentre aspetta in macchina il suo amante, cesellatori e perfino suore sono impegnati tra santi e maiali. Il protagonista, Sergio Bustric, racconta alla giovane Teodora Pampaloni le incredibili vicende accadute in fabbrica dieci anni prima e proprio in dieci anni è stato davvero realizzato il film: nessun trucco si è reso quindi necessario per imbiancare un po’ i capelli del magico attore. Carlo Monni è stato ancora il grande interprete di quella feconda cultura contadina che ha generato i più grandi artisti fiorentini. Carlo Baku ha alternato i tempi della recitazione a quelli della sua reale e intensa vita tra fonderia e palcoscenico, talamo e bicicletta. Sessanta minuti di girato in tre epoche diverse (1961, 2004, 2014) mostrano l’ingegno e la passione che rendono umano il metallo di questa fabbrica di argento e di storie.

Cinema Odeon | Piazza Strozzi | Firenze

Tel. 055-214068

Biglietto: euro 10

www.odeonfirenze.com