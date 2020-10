Pescia: da lunedì obbligo mascherine anche all’aperto

Lo prevede un’ordinanza che sarà firmata domani dal sindaco di Pescia (Pistoia) Oreste Giurlani. Varie classi invece in quarantena a causa di cinque casi di Covid “a bassa carica virale” tra gli studenti di alcune scuole e asili della Piana di Lucca e della Valle del Serchio.

Obbligo dell’utilizzo della mascherina anche all’aperto nel territorio di Pescia (Pistoia). Lo prevede un’ordinanza che sarà firmata domani dal sindaco di Pescia (Pistoia) Oreste Giurlani e che entrerà in vigore a partire da lunedì mattina su tutto il territorio comunale. Saranno esentati solo i bambini minori di sei anni, chi pratica sport e le persone con particolari patologie. “Oggi i casi di positività al Covid sono stati ben 29 in provincia di Pistoia – dice Giurlani – e il trend dei contagi è purtroppo in aumento da qualche giorno. Con questo provvedimento voglio tutelare la salute dei cittadini e farli abituare in maniera costante all’uso della mascherina”.

Intanto è in isolamento fiduciario una classe all’Itc Carrara di Lucca, all’Istituto comprensivo di Bagni di Lucca, dove è risultato positivo a bassa carica un bambino del 2016, e all’Istituto comprensivo di Barga, nel quale risulta positiva a bassa carica una bambina del 2013. In quarantena anche una classe all’Istituto comprensivo Carlo Piaggia di Capannori e all’Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Lucca.

Posti in isolamento anche 17 studenti e nove insegnanti di una classe dell’Istituto comprensivo XIII Aprile Soci (Arezzo). Il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli spiega, in una nota, che “solo la classe interessata non andrà a scuola ovviamente, ma dal momento che il dirigente deve trovare supplenti per le altre classi, a scuola media rimarrà chiusa lunedì, giornata nella quale il comune procederà ad effettuare la sanificazione dei locali”. Per il sindaco, “nonostante il problema oggi possiamo dire che la scelta fatta dalla precedente dirigente e abbracciata anche dal nuovo preside di dividere le classi ordinarie in più gruppi, si è rivelata ottima. In questo modo andranno in quarantena solo 17 ragazzini”.