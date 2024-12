Perseguitava la sua ex, arrestato per stalking a Arezzo

L’ultimo episodio si era verificato venerdì sera, quando l’ex convivente, si era palesato alle spalle della donna mentre stava tranquillamente portando a spasso il suo cane, inveendole contro ed insultandola. La donna ha chiamato il 112 che, dopo aver gestito l’emergenza, ha inviato le pattuglie che hanno fermato e arrestato il 39enne.

Arrestato ad Arezzo un 39enne per atti persecutori. Stando a quanto spiegato dalla questura, l’uomo non aveva mai accettato la fine del rapporto e, soprattutto, che la ex compagna, anche lei italiana iniziasse un’altra storia. La persecuzione aveva avuto una escalation nelle ultime settimane, decine di telefonate e sms con minacce ed insulti, tanto che la vittima era stata costretta a cambiare numero di telefono del quale lui era comunque venuto a conoscenza, appostamenti presso l’abitazione, pedinamenti, molestie nei confronti di amici e familiari. In merito a tali episodi la donna aveva presentato già alcune denunce e successivamente il questore ha emesso un provvedimento di ammonimento a carico dell’uomo, con il formale invito di interrompere le condotte moleste e persecutorie ai danni della ex.

Nonostante ciò, l’uomo non ha mai desistito dal suo intento, portando la vita e le abitudini della donna ad uno stravolgimento contornato dall’ansia e dalla paura di poter essere vittima di aggressioni sempre più violente e pericolose. L’ultimo episodio si è verificato venerdì sera, quando l’ex convivente, ormai fuori controllo, si è palesato alle spalle della donna mentre stava tranquillamente portando a spasso il suo cane, inveendole contro ed insultandola. La donna ha chiamato il 112 che, dopo aver gestito l’emergenza, ha inviato le pattuglie che hanno fermato e arrestato il 39enne.