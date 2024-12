Taxi a Firenze: estesa a tutto l’anno la possibilità delle seconde guide

Taxi a Firenze – Sarà estesa a tutto l’anno per ogni licenza taxi la possibilità di impiegare una seconda guida per incrementare il numero di ore complessive di servizio sulle strade.

L’annuncio è stato dato dall’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini durante un incontro con le cooperative e i sindacati del settore, a cui ha partecipato anche l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio.

In base a quanto deciso dall’amministrazione comunale, ogni auto con seconda guida potrà prestare servizio in strada fino a 14 ore nel periodo cosiddetto estivo, ovvero dal primo maggio fino al 31 ottobre, e 12 in quello invernale, dal primo novembre al 30 aprile. Attualmente a Firenze ci sono 754 taxi, ovvero auto e relative licenze. 346 licenze prevedono la collaborazione familiare, quindi più autisti (due o tre) legati da rapporti familiari che possono guidare lo stesso mezzo.

La novità, che segue un periodo di sperimentazione portato avanti nel semestre da aprile a ottobre 2024, sarà adottata dagli inizi di febbraio. “L’obiettivo è aumentare il numero di auto in servizio in città, attraverso una misura che risulta particolarmente importante e utile in occasione del Giubileo – ha detto Vicini – questa novità è prevista dalla legge e dà a tutti la possibilità che già oggi hanno i titolari delle licenze familiari. Prendiamo questa decisione al temine di un confronto franco e proficuo che abbiamo avuto in questi ultimi mesi con i tassisti, attraverso incontri con le cooperative e i sindacati, durante il quale abbiamo sempre espresso con fermezza il nostro obiettivo, che è quello di adeguare sempre più il servizio alla reale richiesta della città di Firenze, che è in tendenziale e costante aumento; al tempo stesso, durante questi incontri abbiamo ascoltato le esigenze della categoria, imprenditori che ogni giorno lavorano sulle nostre strade prestando servizio con professionalità”.

“Durante l’incontro ho dato la disponibilità ad attivare un tavolo sul fenomeno dell’abusivismo – ha sottolineato l’assessore Giorgio – insieme alle varie realtà coinvolte e anche alla luce delle recenti novità normative. L’obiettivo è la difesa della legalità e del lavoro di taxi e Ncc e per questo organizzeremo anche un percorso formativo mirato per alcuni agenti della polizia municipale”.