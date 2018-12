Peretola: Toscana Aeroporti querela portavoce regionale M5S

Giacomo Giannarelli, consigliere regionale, è stato querelato per aver ” sollevato perplessità sulla sicurezza dell’aeroporto di Firenze”. Con lui querelati anche l’ex generale dell’Aeronautica Luciano Battisti e l’ex pilota militare Domenico Leggiero. “Sull’aeroporto di Firenze attacco inaudito al Movimento 5 Stelle” ribatte il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti Michele Dell’Orco su Twitter.

“Toscana Aeroporti ha dato mandato ai propri legali di tutelare la Società nei confronti delle dichiarazioni” del consigliere regionale M5s Giacomo Giannarelli, dell’ex generale dell’Aeronautica Luciano Battisti e dell’ex pilota militare Domenico Leggiero, i quali in una conferenza stampa nei giorni scorsi hanno sollevato perplessità sulla sicurezza dell’aeroporto di Firenze. Lo scrive la società aeroportuale nelle due pagine acquistate oggi su alcuni quotidiani locali, dove risponde punto per punto sui temi sollevati. “Trattasi di affermazioni lesive e false – sostiene il gestore degli scali di Firenze e Pisa – atte a screditare una società quotata in Borsa e quindi tesa alla tutela del risparmiatore, e per di più concessionaria di un bene pubblico che opera sotto un regolatore al quale si attiene in ogni momento. Toscana Aeroporti chiederà danni economici, di immagine e per procurato allarme derivanti dalle loro dichiarazioni”.

“Dopo il clamore suscitato dalle scomposte reazioni di molti attori della scena regionale, politici e non, ritengo doverose alcune precisazioni. Toscana Aeroporti sta gestendo al meglio le proprie competenze e non è mai stata in alcun modo accusata di nulla” scrive in una nota Giannarelli. il cosigliere precisa che “il procedimento autorizzativo relativo all’aeroporto di Peretola è in fase avanzata: dopo i due pareri positivi espressi dai precedenti governi a guida Renzi e Gentiloni adesso l’attesa è tutta sull’esito dell’analisi costi-benefici seguita, in primis, dal ministero guidato da Danilo Toninelli”. “La conferenza stampa terminata nell’occhio del ciclone – spiega ancora – è stata indetta conseguentemente alle allarmanti parole del sindaco di Firenze Dario Nardella che ha ricordato come ogni anno vengano cancellati circa mille voli a causa della nebbia. Credo sulla faccenda debbano parlare i tecnici. Ed è quel che abbiamo voluto fare davanti alla stampa. La posizione politica del M5s Toscana, che non teme intimidazioni di alcun tipo, è sempre la stessa: sì al potenziamento dello scalo di Pisa e al suo collegamento veloce con il city airport di Firenze. Trovo assurdo e indegno il killeraggio mediatico cui sono stato sottoposto. Una cosa è certa. E cioè che noi continueremo a lavorare nell’interesse del nostro unico punto di riferimento: i cittadini”.

“Sull’aeroporto di Firenze attacco inaudito al Movimento 5 Stelle e soprattutto a Giacomo Giannarelli (M5S). La nebbia genera gravi problemi a Peretola, fatto ammesso pochi giorni fa anche dal sindaco Nardella. I soldi pubblici vanno spesi su buoni progetti”. scrive infine il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti Michele Dell’Orco su Twitter.