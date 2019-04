Peretola, Carrai a Biffoni: “Non mi prendere per il c…”

Battibecco durante un convegno tra Carrai, presidente di Toscana Aeroporti, e Matteo Biffoni, sindaco di Prato, sul futuro dell’aeroporto di Firenze.

Polemica in un convegno pubblico a Prato sul futuro dell’aeroporto di Firenze tra il presidente di Toscani Aeroporti Marco Carrai e il sindaco della città tessile Matteo Biffoni. “Non si capisce perché Prato debba essere contraria all’ampliamento della nuova pista dell’aeroporto di Peretola”, ha detto a un certo punto Carrai. “La nostra posizione non è strumentale: c’è una parte di cittadinanza preoccupata e io devo rappresentarla”, ha replicato Biffoni.

I due erano ospiti al Centro Pecci dove il sindacato Uil ha organizzato un convegno intitolato ‘Infrastrutture e trasporti per una regione competitiva’. Durante la discussione, che ha anche affrontato il progetto della pista nuova dell’aeroporto ‘Amerigo Vespucci’, il ‘botta e risposta’.

Nel dibattito con Carrai, il sindaco di Prato Biffoni ha anche detto: “Capisco molto bene l’opportunità economica” ma “anche se non sono sicuro che, se oggi si facesse un referendum a Prato, vincerebbe la contrarietà all’aeroporto, io devo occuparmi di dare una risposta a quei tanti cittadini che chiedono certezze sul loro futuro, che domandano garanzie sulla sicurezza dell’operazione per il territorio”.

“Se tu ti affidi ai tecnici non dovevi allora fare ricorso al Tar – ha comunque replicato Carrai – perché i tecnici hanno detto che quest’opera si poteva fare” semmai “puoi dire che sei ideologicamente contrario”. Proseguendo, Carrai ha alzato la voce concludendo il suo intervento con la frase: “Non puoi dirmi che ti affidi ai tecnici, Matteo, non mi prendere per il c…, abbi pazienza. Ma ti voglio bene lo stesso”.