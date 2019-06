Peretola: anche Architetti Prato contro ministero 

Ci sarà anche l’ordine degli architetti della provincia di Prato fra i firmatari del nuovo ricorso al Tar della Toscana contro il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha approvato il masterplan del nuovo aeroporto di Firenze.

La decisione, presa all’unanimità dal consiglio dell’ordine, “va nella direzione di continuare a portare avanti ogni strada possibile per scongiurare la realizzazione del nuovo scalo fiorentino di Peretola”, e fa seguito ai due precedenti ricorsi al Tar, entrambi vinti: il primo contro il Pit della Regione, il secondo avverso alla procedura di Via.

“Come ordine degli architetti – spiegano i membri del consiglio – seguiamo il principio di portare avanti qualsiasi tipo di opposizione al nuovo aeroporto di Peretola. Un percorso che ci vede pronti a dare battaglia in ogni sede: politica, istituzionale e davanti alla giustizia amministrativa. Noi riteniamo che l’opera in quella posizione sia sbagliata, che rappresenti un danno per il territorio e per la salute dei cittadini. Tra l’altro, spostando l’attenzione da quello che è il vero tema: i collegamenti fra Firenze, Pisa e tutta la Toscana”.