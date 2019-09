Per la riforestazione manifestazione e donazione di piante alle Cascine

Manifestazione organizzata per domani 25 settembre, da Insieme per l’ambiente e altre importanti associazioni ambientaliste (Amici della Terra, Associazione Verde e Cani, CasaPanacea, Comitato di azione civile Ritorno al futuro, EmozioNote, Federazione Tutela animali e ambiente, Legambiente, Legnaia, LIPU, OIPA Firenze, RELOV, WWF).

Mercoledì 25 settembre alle ore 17.45 i partecipanti si ritroveranno alle Cascine, in piazzale Kennedy per marciare insieme fino al Prato del Quercione dove verrà creato un grande cerchio umano in segno di unione verso le sfide del Pianeta.

I partecipanti riceveranno delle piantine come stimolo al ripotenziamento ambientale di zone forestali degradate a causa della deforestazione o dello sfruttamento improprio e smisurato, con l’invito a ripiantarle nei propri spazi privati. Una parte degli alberelli sarà donata anche all’Istituto Agrario di Firenze per arricchire la dotazione arborea della scuola. In caso di pioggia la manifestazione verrà spostata al 1° ottobre alle 17.