Dal 25 al 27 settembre torna a Firenze “Entre Dos Mundos”, festival di cinema e letteratura dell’America Latina

Dal 25 al 27 settembre, presso lo Spazio Alfieri. Questa seconda edizione ha come protagoniste le donne, con il loro talento e coraggio. Giovedì alla Citè degustazione di mezcal e tequila Christian Bugiada, uno dei pochi Mezcal Ambassador riconosciuto nel mondo.

Le pellicole presentano un panorama cinematografico che mostra problematiche sociali legate all’etnia, alla condizione della donna, alla classe, all’identità familiare e alle vicende storiche. Le registe esordienti saranno le protagoniste come Melina Leon al suo esordio nella sezione ‘Quinzaine des Réalisateurs’ a Cannes con “Cancion sin nombre”. Anche Lucrecia Martel, Presidente della Giuria di Venezia 2019, sarà presente con la pellicola “Zama”. Alejandra Marquez Abella invece vedrà la proiezione di “Las ninas bien”, film premiato al Prix Spécial Du Jury Coup De Coeur al 33esimo Festival Latino di Toulouse.

In ambito letterario, spazio a Chavela Vargas. La cantante amante di Frida Kahlo e musa di Pedro Almodóvar, è raccontata nel libro “Un mondo raro. Vita e incanto di Chavela Vargas”, scritto da Antonio Di Martino e Fabrizio Cammarata. Modera la presentazione il giornalista Luca Martinelli.

Il programma è arricchito da due proposte molto gustose: un’aperitivo peruviano a cura del ristorante ‘El Inca’ sulle note del ‘Mariachi El Magnifico de Florencia’ e un ‘Tasting Letterario’ di Mezcal e Tequila, a cura di Christian Bugiada, uno dei pochi Mezcal Ambassador riconosciuto nel mondo (consigliata la prenotazione al 389 189 67 11)

I film saranno proiettati in lingua orginale con i sottotitoli in italiano e in inglese. Il festival è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per leggere il programma completo visitare la pagina facebook:

https://www.facebook.com/pg/EntreDosMundosFirenze/posts/?ref=page_internal

