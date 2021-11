Per coppia di anziani della Versilia, visita medica possibile solo all’Elba

By

Massarosa in provincia di Lucca, una coppia di anziani ha bisogno di un medicinale per la respirazione che può essere prescritto soltanto al termine di una spirometria, ma per loro il posto dove poter fare l’esame è solo all’Elba.

La coppia di Massarosa, lui 90enne e lei 87enne per sottoporsi all’esame specialistico tramite prenotazione dovrebbero quindi affrontare questo viaggio. A riportare la notizia il quotidiano ‘Il Tirreno’.

I due anziani, muniti dell’impegnativa dal medico per prendere un appuntamento entro la fine dell’anno, quando hanno provato a prenotare si sono sentiti rispondere che se avessero voluto rispettare i tempi avrebbero dovuto recarsi all’Elba.

“Una risposta incredibile – ha raccontato l’87enne – come pretendono che noi, alla nostra età e con le nostre misere pensioni, possiamo sobbarcarci il peso del viaggio fino all’Elba e anche le spese per andare e tornare. È una vergogna”.

Ricevuta la segnalazione l’Usl Toscana Nord ha segnalato il problema della coppia di anziani all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore che, proprio in questi giorni ha riaperto la possibilità di fare le spirometrie e l’esame è stato fissato per entrambi il prossimo 2 dicembre.

L’Asl Toscana Nord Ovest, sulle pagine del quotidiano, aveva spiegato che: “è un esame che viene fatto all’interno di una visita pneumologia ed è uno screening per cui non è prevista una procedura d’urgenza. I posti sono limitati a causa della pandemia infatti il macchinario ha bisogno che gli venga sostituito il filtro ogni volta che viene utilizzato e deve essere sanificato ogni volta per evitare il contagio. Queste operazioni hanno raddoppiato i tempi di manutenzione tra un utilizzo e l’altro dimezzando la possibilità di utilizzo”.