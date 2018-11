Pedofilia, Don Cantini: Panorama annuncia pubblicazione contenuti inediti

Secondo Panorama dai primi anni ’90 a Firenze “decine di vittime hanno denunciato gli abusi sessuali subiti da parte dei loro parroci”.

Quella su Firenze sarà la prima puntata di un’inchiesta che Panorama dedicherà nelle prossime settimane a quanti hanno subito abusi sessuali nelle parrocchie italiane. Potrebbe tornare di attualità la vicenda di don Lelio Cantini, il prete fiorentino che nel 2008 venne ridotto allo stato laicale perchè riconosciuto colpevole ‘di abuso plurimo e aggravato nei confronti di minori’.

La rivista Panorama annuncia che sul prossimo numero, in edicola domani 21 novembre, saranno pubblicati “documenti inediti, coperture, omissioni e omertà con cui la curia fiorentina ha coperto i responsabili”. Proprio per queste omertà, prosegue il settimanale, “la giustizia non ha potuto perseguire i colpevoli”, e i processi “si sono tutti conclusi con la prescrizione”.

Il caso di don Lelio Cantini, parroco in una chiesa fiorentina dai primi anni Novanta fino al 2004, morto nel febbraio 2012, “è emblematico”.

Panorama rivela la lettera con cui il cardinale Camillo Ruini risponde, nel marzo 2006, prosegue “a 19 vittime dei gravi e ripetuti abusi del prete: La vicenda scrive Ruini è all’esame della Santa Sede. Tuttavia nessun provvedimento è mai seguito a quella dichiarazione”, e solo nel 2008 ci sarà ridotto allo stato laicale da Papa Benedetto XVI.