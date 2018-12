Pd, Rossi: “Se Renzi uscisse, la sinistra potrebbe ricomporsi”

“Se Renzi lasciasse il Pd si potrebbero ricomporre due aree: una di centro liberaldemocratica, che io però non condivido, e una di sinistra che intende sicuramente allargarsi e ricomporsi”.

Così il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi (Mdp – Articolo Uno), a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni.

“Se Renzi lasciasse il Pd, il partito, almeno come l’abbiamo conosciuto negli ultimi tre-quattro anni, non esisterebbe più – ha dichiarato Rossi – se ora ci fosse una separazione consensuale sarebbe un primo importante chiarimento, e dopo questo si potrebbe cominciare a entrare nel merito. Ma finché continuerà questo dibattito sul posizionamento dei gruppi dirigenti, credo che non recupereremo nemmeno un elettore”.

“Ho detto fin da subito che il tentativo di LeU era generoso ma fallito – ha continuato il governatore – io sono abituato a fare battaglia politica insieme a milioni di persone, ma la posso fare solo dentro a una forza politica che mi convinca e faccia le battaglie nelle quali io credo.”

“Purtroppo il Pd egemonizzato da Renzi non era questo e di fatto – conclude Enrico Rossi -, per come era organizzato, ha impedito un confronto di merito di cui ci sarebbe stato bisogno.”