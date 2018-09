Pd, congressi: a Firenze 77,4% per Bonafè, 22,5% per Fabiani

Sono stati 2771 gli iscritti Pd, pari al 35 percento degli aventi diritto, che si sono recati al voto in 84 circoli del coordinamento metropolitano di Firenze per la prima fase del congresso regionale del partito che prevede la consultazione dei tesserati.

La seconda fase prevede le primarie aperte il 14 ottobre prossimo per la scelta del segretario regionale.I dati ufficiosi, da convalidare da parte della commissione per il congresso, riportano nei circoli PD dell’area fiorentina il 77,45% dei voti per Simona Bonafè e il 22,55% per Valerio Fabiani.

“Trattandosi di un congresso regionale che per la prima volta non si tiene in contemporanea con quello nazionale e in un momento tutt’altro che facile per il Pd, credo che una partecipazione di quasi 3mila iscritti, seppur non alta, dimostri che il nostro partito è in salute – commenta il segretario del Pd metropolitano di Firenze, Marco Recati – . Lo dimostrano anche i 6 pullman che abbiamo già prenotato dalla federazione di Firenze per la manifestazione di domenica a Roma. Per il 14 ottobre contiamo di allestire oltre 100 seggi nel nostro coordinamento territoriale mobilitando oltre 500 volontari”.