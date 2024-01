18 mln di euro sul Parco mediceo di Pratolino per tenerlo aperto tutto l’anno

Il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella ha tenuto una seduta straordinaria del Consiglio metropolitano al Parco mediceo di Pratolino annunciando un investimento di 18 mln di euro per raddoppiare i giorni di apertura e renderlo visibile tutto l’anno.

Il Parco mediceo di Pratolino (Firenze) “è un gioiello unico al mondo, a pochi chilometri da Firenze, nel bellissimo territorio del Comune di Vaglia. È molto amato dai fiorentini, tanto che abbiamo toccato il numero record di 50mila visitatori nel 2023. Vogliamo fare di più: 18 milioni di euro di investimento complessivo e l’obiettivo ambizioso di aprire il parco mediceo di Pratolino tutto l’anno, anche in inverno, in modo da garantire la massima fruizione possibile dei residenti di Vaglia, dei toscani e dei visitatori”. È quanto ha annunciato il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella, nel corso della seduta straordinaria del Consiglio metropolitano che si è svolta proprio al Parco mediceo. Tra le novità quella del viale degli Zampilli che sarà riattivato con una spesa di 3 milioni di euro. Nardella ha spiegato che l’obiettivo dell’apertura della struttura tutto l’anno “sarà raggiunto a tappe: la prossima prevede un incremento delle risorse economiche, da 60 a 120mila euro per raddoppiare giorni e orari che già oggi rientrano nel calendario delle visite. Poi arriveremo all’obiettivo definitivo: un parco che sia vivibile tutto l’anno, tutte le stagioni, anche per la sua ricchezza della biodiversità, per la sua grande ricchezza culturale e storico-artistica”.

La superficie complessiva del parco è di 155 ettari. Grazie ai lavori condotti negli ultimi 20 anni, si legge in una nota, sono 50 gli ettari ‘visitabili’. L’area Unesco è invece di 27,2 ettari. All’interno del parco sono presenti 15 edifici principali, l’area si estende per 8.550 mq. Oltre ai tre milioni di euro per il viale degli Zampilli, la cui procedura di affidamento è prevista per luglio 2024, tra gli investimenti che saranno fatti, per un totale di 8 milioni, 2 milioni andranno al completamento del restauro delle Scuderie e altrettanti per l’adeguamento funzionale della Fattoria Nuova. Sono previsti 3 milioni per la manutenzione ordinaria (1,5 milioni) e la messa in sicurezza della vegetazione (altri 1,5 milioni). Un milione andrà al restauro del plesso Casino di Montili e all’adeguamento della fagianeria.