Palestina: il 13 gennaio manifestazione a Firenze in solidarietà con Gaza

Alle 14.30 in piazza Santa Maria Novella ci sarà una breve commemorazione del bombardamento israeliano dell’operazione ‘Piombo fuso’ del 2008-09, prima della partenza di un corteo per il centro che confluirà nel presidio dei ‘Sanitari per Gaza’ in piazza Santissima Annunziata alle 15.30

“Con i massacri in atto a Gaza, i bombardamenti continui e le finora più di 23.000 vittime questa terra è diventata ancora di più un simbolo per un futuro mondo libero da sopraffazioni, ingiustizie, guerre”. Lo afferma ‘Firenze per la Palestina’ che ha convocato una manifestazione per sabato 13 gennaio a sostegno del popolo palestinese: alle 14.30 in piazza Santa Maria Novella ci sarà una breve commemorazione del bombardamento israeliano dell’operazione ‘Piombo fuso’ del 2008-09, prima della partenza di un corteo per il centro che confluirà nel presidio dei ‘Sanitari per Gaza’ in piazza Santissima Annunziata alle 15.30.

‘Sanitari per Gaza’ è una nuova rete nata per testimoniare l’impegno e lo stato di sofferenza del personale medico-sanitario che opera nella striscia. “Abbiamo giurato di perseguire la difesa della vita – afferma la rete in una nota -, la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della sofferenza, di attenerci ai principi etici della solidarietà umana e di combattere ogni atto che possa ledere il decoro e la dignità della nostra professione. Per questo, e considerata l’incapacità delle nostre istituzioni a condannare quanto sta accadendo, ci sentiamo in dovere di denunciare la violazione del diritto internazionale e il diritto umanitario che Israele sta operando in totale impunità a Gaza”.