Aggiungi un socio a Tavola. Non perdere la cena sociale del Controradio Club. Dopo 5 anni torna la cena dei soci del Controradio Club. Una serata speciale per conoscere e parlare con lo staff di Controradio e di TIF.

Link per prenotare: https://www.controradioclub.it/prodotto/cena-soci/

Mercoledì 24 gennaio alle ore 19:30 al Circolo ARCI Isolotto in via Maccari 104 a Firenze, si svolgerà una cena sociale per 100 soci del Controradio Club. Sarà l’occasione per stare insieme e parlare della radio e del nuovo canale social TIF con lo staff che tutti i giorni è impegnato per realizzarli.

La cena è al tavolo con un buffet davvero ricco (vedi menù) ed ha un costo di € 25,00 a persona.

La prenotazione è obbligatoria e si fa online QUI. Poiché la serata è dedicata esclusivamente al Controradio Club e non è aperta al pubblico.

Il pagamento della cena deve essere fatto in anticipo entro e non oltre venerdì 19/01 alle 13:00 (non sarà consentito pagare direttamente alla cena).

Si può procedere tramite paypal al momento dell’iscrizione, oppure con bonifico (inviare la ricevuta a [email protected]) oppure in contanti in ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17:30.

Ogni socio con la tessera Family, Oro o Platino, può portare a cena un ospite, familiare o convivente sotto lo stesso tetto, indicando nella prenotazione il suo nome e cognome e quello del secondo partecipante.

Il menù: