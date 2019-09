Parco di Villa Montalvo: arriva la seconda edizione di Follow Your Pet

Animali, una grande festa “per loro e con loro”: oggi e domani nel Parco di Villa Montalvo (Campi Bisenzio) sarà possibile provare le nuove discipline sportive insieme al proprio cane, saranno presenti ospiti speciali a quattro zampe e tante altre attività per i bambini e le famiglie, nella seconda edizione di Follow Your Pet.

Come “testare” il fiuto del proprio cane nel riconoscere un determinato odore o nel ritrovare una persona? E come metterne alla prova le capacità di soccorso in acqua nelle vesti di “cane bagnino”? Le nuove discipline sportive da praticare insieme al proprio cane, come il Mantrailing, il Nosework o il Canicross e i diversi tipi di sport acquatici (Freestyle, Speed Water, Splash!) sono solo alcune delle novità della seconda edizione di Follow Your Pet.

La manifestazione, che vede al centro cani, gatti, cavalli, rettili e rapaci e quest’anno anche api, furetti ed altri animali “non convenzionali”, come suricati, cincillà e pappagalli – andrà in scena oggi e domani nel parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Organizzata da Exposervice in collaborazione con Csen, Anfi, Ordine dei medici veterinari di Firenze e Prato, Confartigianato Firenze e con il patrocinio di Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Campi Bisenzio, rientra nel calendario di eventi “La meglio genìa” del Comune di Campi Bisenzio.

Per gli amanti dei gatti, nel corso della due-giorni verranno presentate razze feline da tutto il mondo, comprese quelle “nude” come lo Spynx e Peterbald. Ci sarà anche lo Khmer della Cambogia, arrivato da pochissimo in Italia. Tra i cani, non mancheranno gli ospiti speciali a quattro zampe, con le loro storie: Sun esperto di pet therapy, Gandalf bloodhound “in pensione” che ha partecipato a numerose operazioni di ricerca e salvataggio, Brando, Pablo, Lizzy & Co gli “angeli del mare” della Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze autori questa estate di numerosi salvataggi sulle spiagge toscane, i “cani antiveleno” del Nucleo Investigativo Antiveleno delle Guardie Zoofile dell’ENPA addestrati nel riconoscimento di esche e bocconi avvelenati.

Medici veterinari forniranno pillole informative, per i bambini ci saranno moltissime attività tra cui laboratori con materiali di recupero e una caccia a tesoro a tema pet. Tra le curiosità, uno show dog cooking per la preparazione dei pasti per i propri pet e i consigli degli esperti del settore su come far bello il proprio cane.

“Quest’anno Follow Your Pet si sposta in uno spazio all’aperto, un grande parco poco distante da Firenze – afferma Alessandro Sanesi, patron di Follow Your Pet -. Sarà una festa per gli amanti degli animali e della natura a ingresso gratuito, pensata per tutta la famiglia. Due giorni da trascorrere con i nostri amici animali, con tante attività da provare dal vivo insieme a loro ed occasioni per conoscerli da vicino e scoprire come prendercene cura al meglio”.

“Siamo lieti di ospitare un evento di tale portata – afferma il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi – che contribuirà a valorizzare ulteriormente il Parco di Villa Montalvo confermandone la vocazione di spazio a disposizione di manifestazioni di eccellenza per l’intera area metropolitana”.

Fra le attività segnalate dal programma troviamo:

– Dimostrazioni e prove aperte: sarà possibile assistere a dimostrazioni di discipline sportive con gli educatori cinofili Csen e di soccorso nautico (con la SICS) e soccorso sportivo in acqua (con le unità cinofile dei gruppi toscani affiliati a CSEN, come AILA, SAUCS e Orsi del Tirreno) e far partecipare il proprio cane a moltissime prove aperte: approccio all’acqua, dog balance fit, canicross, agility, obedience, rally-O, nosework, e anche il disc dog che vede il ritorno del campione italiano Riccardo Vignali, tra i primi a portare in Italia questa disciplina. E poi ancora si potrà mettere alla prova il proprio amico a quattro zampe nelle vesti di sheep dog al lavoro sul gregge, nella ricerca olfattiva, nei giochi cognitivi. Gli allievi del centro equestre La Valle Equitazione si esibiranno in una dimostrazione di volteggio equestre. La manifestazione ospiterà una gara di Agility Biathlon valevole per il circuito regionale CSEN e una gara di Rally O del circuito nazionale CSEN.

– Non solo cani e gatti: l’Antica Falconeria Toscana sarà presente con esemplari di falchi, gufi, poiane. Esperti falconieri illustreranno le caratteristiche degli animali e le tecniche di caccia e di volo. Protagonisti della manifestazione saranno anche i cavalli e i pony, i conigli, mentre gli amanti degli animali a sangue freddo potranno scoprire di più su serpenti e sauri. Ci sarà spazio anche per un incontro dedicato ai furetti domestici a cura dell’Associazione Furettomania che illustrerà come prendersene cura in maniera corretta. Insieme all’Associazione Culturale Vivascienza si potranno conoscere da vicino animali non convenzionali ormai diventati pet, come suricata, moffetta, ratto, cincillà, pappagallo, scoprendone abitudini e modalità di gestione come animali da compagnia. Si parlerà per la prima volta anche delle api e del loro ciclo biologico e sarà possibile osservare le arnie con l’Apicoltura Dolci Voli.

– Area kids: la Valle Equitazione terrà attività didattiche di avvicinamento al mondo del cavallo. Incontri didattici interattivi di educazione cinofila del cane saranno curati da K9 Academy, che svolgerà anche prove di cinofilia dei piccoli e baby agility. E poi ancora ci saranno laboratori creativi, giochi e laboratori a tema animali con materiali di riciclo, come costruire un giocattolo per il proprio cane, truccabimbi, una speciale caccia a tesoro a tema pet a cura de La fabbrica dei sogni, il gioco per bambini dello yoga degli animali e un baby dog cooking per realizzare golosi bocconcini per gli amici pelosi.

– Pillole informative: tante le presentazioni di diverse razze canine a cura degli allevatori e una serie di importanti pillole informative dei medici veterinari sui più svariati temi legati alla salute e al benessere: fisioterapia, agopuntura, alimentazione casalinga vs industriale, pet therapy, primo soccorso veterinario. Numerose anche le presentazioni di razze feline nell’Area Anfi, tutta dedicata ai gatti, dove gli esperti forniranno anche utili informazioni su come comportarsi quando arriva un gattino in casa, come scegliere il meglio per la sua alimentazione, come orientarsi con vaccini e sterilizzazione, come saper riconoscere il suo linguaggio.

– Food, moda e fotografia: a Follow Your Pet andrà in scena un’expo amatoriale canina, pensata anche per chi non vi ha mai partecipato, preceduta da un incontro con esperti del settore che daranno consigli su come preparare il proprio cane a una sfilata e come toelettarlo.

Mani in pasta per lo show dog cooking in cui i più piccoli prepareranno biscottini per i quattro zampe utilizzando ingredienti normalmente presenti nella dispensa di casa. Infine, sulla pagina facebook di Follow Your Pet è possibile partecipare al contest fotografico #Separatiallanascita postando un selfie con il proprio amico a quattro zampe. L’autore della foto più simpatica potrà farsi ritrarre durante la manifestazione dal fotografo Gianmarco Folcolini, autore della mostra “Tutto il padrone” e ricevere così in regalo il proprio ritratto di coppia.

All’interno della manifestazione è prevista un’area street food così da consentire al pubblico di organizzare al meglio la propria giornata all’interno del parco.