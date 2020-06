Parco di Pratolino riapre sabato con misure anti-contagio

Firenze, la Città Metropolitana ha disposto l’apertura al pubblico del Parco mediceo di Pratolino da sabato 6 giugno ino al 25 ottobre 2020, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, con orario 10-20 (ottobre 10-18) e ingresso libero e gratuito.

“A causa dell’emergenza sanitaria – spiega Letizia Perini, consigliera della Metrocittà delegata ai Parchi e alle aree protette – abbiamo adottato misure anti-contagio che hanno determinato alcune nuove regole e divieti. Può sembrare una limitazione e in parte lo è ma non impedisce di ammirare in pieno il Parco di Pratolino, con Villa Demidoff, il Colosso dell’Appennino e le altre bellezze di questo grande giardino unico al mondo”.

L’ingresso è consentito fino alle ore 19.15 (fino alle ore 17.15 in ottobre). L’accesso, spiega ancora l’ente, potrà essere negato in caso di raggiungimento del numero massimo di presenze che è stabilito in 2.000 persone.

C’è l’obbligo di indossare la mascherina. In caso contrario l’accesso sarà interdetto. Vietato l’accesso in caso di febbre (37,5°), con misurazione della temperatura corporea dei visitatori all’entrata.

Vige, naturalmente, il divieto di assembramento. Si deve mantenere la distanza di sicurezza fra le persone di almen0 1,80 metri. Non si deve stazionare nei punti di ingresso e uscita (cancello, bagni).

Inoltre, è opportuno lavarsi spesso le mani con gli appositi disinfettanti, che sono disponibili in più punti del parco ed è fatto divieto di ingresso con le biciclette.

Per ragioni igieniche poi, non sono disponibili le fontanelle né altri punti per l’approvvigionamento di acqua o vivande. Pertanto, i visitatori sono invitati a procurarsi generi di conforto prima di entrare nel parco.