Parcheggiano camper vicino piazza della Repubblica, turisti inglesi multati

Multa e ganasce per un camper parcheggiato da una famiglia di turisti inglesi in pieno centro a Firenze, in via Calimala, all’angolo di piazza della Repubblica. Il grosso mezzo, infatti, non e’ passato inosservato ad una pattuglia della municipale che ha redatto il verbale per sosta in area pedonale e ha fatto mettere le ganasce alle ruote. Quando i turisti sono tornati hanno chiamato gli agenti per pagare subito la multa e per far togliere il blocca ruote.