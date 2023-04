Paracadutista della Folgore muore durante l’esercitazione

Siena, un parà della Folgore di 40 anni è morto durante le esercitazioni, aveva origini del sud ma era residente nel Senese.

Il paracadutista era del 186/o reggimento della Folgore, di stanza a Siena ed è morto dopo essere precipitato nel giardino di un’abitazione privata a Orentano, nel comune di Pisa, durante un’esercitazione militare.

Sarebbe stato un malore a causare il decesso di Gianluca Spina, sottufficiale paracadutista della Folgore 49enne morto oggi precipitando nel giardino di un’abitazione privata a Orentano, al confine tra le province di Pisa e Lucca, durante un lancio di addestramento nel territorio del comune di Altopascio (Lucca).

E’ quanto si apprende in ambienti investigativi. Sarà l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni e che è stata disposta dalla procura di Pisa ad accertare con certezza le cause. Spina, originario di Cosenza e residente in provincia di Siena, sergente, era in servizio presso il 186/o reggimento Folgore di stanza a Siena, erede del contingente schierato a El Alamein e di cui custodisce la bandiera di guerra decorata dalla Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Il lancio di addestramento era organizzato nella zona adibita alle esercitazioni vicino ad Altopascio (Lucca). Stando a ricostruzioni il paracadute si sarebbe aperto regolarmente. Fra le ipotesi del decesso quella del malore durante la discesa che avrebbe impedito di manovrare regolarmente il paracadute.

A Siena Gianluca Spina viene ricordato come militare di esperienza e dal comportamento esemplare. Aveva anche partecipato a missioni all’estero oltre a condurre la regolare attività operativa e addestrativa in patria. Da anni si era stabilito nel Senese dove, a parte gli impegni della professione militare, era conosciuto anche per i suoi interessi nella vita civile e dove praticava attività sportive nel tempo libero.