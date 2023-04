Just Eat arriva a Livorno, con 30 assunzioni a contratto subordinato

Uno dei colossi del delivery sbarca a Livorno, sull’onda dei risultati positivi dell’azienda che vanta una crescita del 34% in termini di numero di ristoranti che hanno scelto il digital food delivery con Just Eat.

Just Eat fa parte di Just Eat Takeaway.com ed è uno dei leader mondiali nel mercato della consegna di cibo a domicilio. Estenderà anche a Livorno il proprio modello di ‘delivery etico’ incentrato sull’assunzione dei rider con contratto di lavoro subordinato, sono previste 30 assunzioni. Proprio a Livorno sono stati assunto 20 rider inquadrati come lavoratori dipendenti, che si vanno a sommare agli oltre 130 già operanti sul territorio regionale. In una nota si spiega che ai dipendenti viene applicato il Ccnl del settore Logistica, trasporto merci e spedizioni grazie all’accordo raggiunto nel marzo 2021 da Just eat e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl e Uil.

Livorno si è mostrata così una delle città del Centro Italia con più potenziale, ha infatti registrato una crescita del 34% in termini di numero di ristorante che hanno scelto il digital foot delivery con Just Eat. Sono stati registrati circa 200 ristoranti partner attivi in città nel 2022, che si sommano ai 1480 attivi in tutti i capoluoghi di provincia.

“Con Livorno, sono 27 le città italiane nelle quali abbiamo portato il nostro modello di delivery etico e siamo molto orgogliosi di continuare ad implementarlo su tutto il territorio nazionale. Dopo l’apertura dell’hub a Firenze a febbraio, aggiungiamo questo importante traguardo in Toscana che dimostra il nostro investimento sul territorio e sulle persone, in quanto da un lato ci consente di tutelare ulteriormente i nostri lavoratori, dall’altro di offrire un servizio completo e di valore sia per i ristoranti partner che per i nostri consumatori”, dichiara Daniele Contini, country manager di Just Eat Italia.