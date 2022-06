Papa non venne a Firenze per la presenza di Minniti

By

Città Del Vaticano, il Papa, nell’incontro a porte chiuse con i vescovi italiani, che si è svolto una decina di giorni fa, avrebbe spiegato il motivo della sua mancata partecipazione al convegno della Cei a Firenze lo scorso 27 febbraio.

Allora la spiegazione fu il dolore al ginocchio, ed effettivamente quello fu il principale motivo, dal momento che il Papa ora addirittura si sposta con una sedia a rotelle. Ma il Papa avrebbe aggiunto che “gli era stata fatta notare la presenza di Minniti ed ‘era meglio che il Papa non partecipasse'”.

A ricostruire il dialogo è Il Tirreno che parla anche di uno “scontro tra il Papa e Betori“, il cardinale di Firenze, il quale avrebbe replicato al Pontefice che l’ex ministro Marco Minniti degli Interni era in realtà invitato al convegno dei sindaci, parallelo a quello dei vescovi.

Il Pontefice avrebbe anche detto: “Mi hanno fatto vedere quando erano al ministero quali leggi hanno fatto, e ho visto anche i campi di concentramento in Libia dove tenevano questa gente che loro hanno respinto”.

Secondo altre ricostruzioni, quella del sito ‘Silere non possum’, il Papa avrebbe anche definito Marco Minniti “criminale di guerra”. La notizia di una contrarietà del Papa alla presenza di Minniti, che peraltro poi non venne, all’evento di Firenze era circolata fin dalle prime ore ma non era mai stata confermata né dal Vaticano né dalla Cei.