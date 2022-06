Lite tra una coppia, finisce a coltellate

By

San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, una lite familiare finisce con due persone in ospedale. Dramma in un’abitazione prossima al centro storico di San Giovanni Valdarno mercoledì sera.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, una coppia di conviventi, lui 40enne, lei 35enne, avrebbe iniziato una discussione per futili motivi, ma ad un cero punto il diverbio sarebbe sfociato in vera e propria lite, durante la quale ad un certo punto lui avrebbe colpito lei con un coltello, la donna in primo tempo si sarebbe coperta il volto, ma poi, impugnato a sua volta un coltello avrebbe colpito a sua volta il compagno all’addome.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri e le ambulanze del 118 che hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale le Scotte di Siena e la donna in codice giallo all’ospedale valdarnese della Gruccia.

I carabinieri stanno ricostruendo con precisione l’accaduto non senza difficoltà dal momento che la coppia prima dello scoppiare della lite avrebbe anche abusato di sostanze alcoliche.

Secondo quanto raccolto dai Carabinieri, da tempo la coppia discuteva con frequenza fino all’aggressione domestica consumatasi ieri. I militari stanno procedendo sull’ipotesi investigativa di maltrattamenti contro conviventi e lesioni aggravate dall’uso dell’arma da taglio dal momento che le prognosi in mattinata si sono fatte meno pesanti. Ulteriori sviluppi saranno poi valutati dalla procura.