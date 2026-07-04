Pallanuoto: indagati 4 giocatori Rari Nantes Florentia per ‘stalking nello spogliatoio’

L’avviso di conclusione indagini notificato dalla procura del capoluogo toscano. Secondo l’accusa quattro atleti della Rari avrebbero in più occasioni preso di mira un atleta del gruppo, all’epoca minorenne, con presunte vessazioni e minacce

Nello spogliatoio della Rari Nantes Florentia, quattro giocatori della squadra fiorentina appena retrocessa dalla massima serie del campionato italiano di pallanuoto, avrebbero in più occasioni preso di mira un atleta del gruppo, all’epoca minorenne, con presunte vessazioni e minacce. E’ quanto riporta oggi La Nazione spiegando che la procura del capoluogo toscano ha aperto un’inchiesta, dopo la denuncia della presunta vittima, e in questi giorni ha notificato ai quattro giocatori l’avviso di conclusione indagini. Stalking l’accusa nei confronti degli indagati, età 35, 29, 25 e 23 anni.

I fatti contestati sarebbero avvenuti tra settembre 2024 e gennaio scorso.

Secondo quanto riferisce il quotidiano in merito all’inchiesta, il giovane pallanuotista sarebbe stato il bersaglio di una sorta di nonnismo da spogliatoio. La Rari Nantes, estranea all’indagine penale, venuta a conoscenza delle condotte dei propri tesserati, era intervenuta multandoli, oltre a segnalare la vicenda al ‘safeguarding’ della Federazione italiana nuoto.