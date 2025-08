Palestina: musica e solidarietà

Sono tanti gli artisti che si stanno mobilitando per la causa palestinese, in Italia e all’estero. L’intento è di raccogliere fondi da inviare alle associazioni umanitarie che operano a Gaza. In Italia Piero Pelù ha messo in piedi SOS Palestina, Paul Weller ha organizzato un evento speciale per il 17 ottobre e Brian Eno sta organizzando “Together for Palestine”, un altro grande concerto benefico in programma a settembre alla Wembley Arena di Londra.

Dopo l’annuncio di SOS PALESTINA il grande evento ideato da Piero Pelù il prossimo 18 settembre a Firenze con Afterhours, Bandabardò, Tre Allegri Ragazzi morti, Emma Nolde, Fast Animals And Slow Kids, Ginevra di Marco, Gianni Maroccolo, altri grandi nomi della musica si stanno mobilitando per organizzare grandi serate di musica con l’obiettivo di raccogliere soldi per gli aiuti umanitari da inviare a Gaza.

“Gig for Gaza” è un’iniziativa curata da Paul Weller, che si impegna a raccogliere fondi a sostegno della Palestina, in particolare per la popolazione di Gaza. L’evento, che si terrà a Londra, vedrà la partecipazione di Weller stesso, insieme a Primal Scream, Inhaler e altri artisti da annunciare. L’obiettivo è sostenere Medical Aid for Palestinians e Gaza Forever. L’anno scorso, un evento simile, sempre curato da Weller, ha raccolto oltre £125.000. Il concerto si terrà al Troxy di Londra il 17 ottobre. Robert Del Naja dei Massive Attack ha realizzato la locandina. Il comunicato stampa relativo al concerto recita: “Ogni centesimo raccolto durante la serata sarà devoluto direttamente a Medical Aid for Palestinians (MAP) e Gaza Forever, due organizzazioni altamente rispettate che forniscono un sostegno essenziale sul campo a Gaza. Questo evento è un’occasione per dimostrare solidarietà a chi sta vivendo difficoltà inimmaginabili e per contribuire in modo significativo agli aiuti umanitari salvavita a favore di chi è vittima di sfollamenti, violenze e genocidi. Ogni biglietto venduto e ogni donazione effettuata contribuiranno a portare sollievo e speranza alle persone che ne hanno più bisogno”. I biglietti per “Gig For Gaza” sono già in vendita su See Tickets e DiceFM.