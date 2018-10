Palazzuolo sul Senio: al via la sagra del Marrone

Da domenica 7 ottobre prende il via l’autunno palazzuolese con la sagra del Marrone e dei frutti del sottobosco

Sarà ancora una volta il Marrone, in particolare il Marrone del Mugello Igp, il re dell’autunno palazzuolese. Nelle domeniche 7, 14, 21 e 28 ottobre torna infatti la tradizionale e rinomata “Sagra del Marrone e dei frutti del sottobosco – vivi l’Autunno”, parentesi turistica ed enogastronomica che Palazzuolo sul Senio dedica ad uno dei prodotti tipici di queste terre.

Durante l’evento si potranno trovare anche funghi, tartufi, frutti del sottobosco, grezzi e trasformati, saranno esposti, venduti e degustati in una variegata e profumatissima mostra–mercato allestita nel cuore del borgo medievale. Occasione per soddisfare il palato e trascorrere ore di grande serenità, favorite dall’ospitalità palazzuolese, dalla possibilità di raccogliere personalmente il prodotto nei castagneti, dall’atmosfera paesana rallegrata da musica, folklore e stand gastronomici e trucca bimbi per le vie del Borgo.

Tutte le domeniche , a partire dalle 11, in piazza IV Novembre e viale Ubaldini verrà allestita la mostra mercato. Sempre in piazza sarà possibile trovare lo stand gastronomico con proposte al dettaglio di prodotti a base di marrone come la torta, il castagnaccio, i tortellini, i dolci, gli gnocchi e la carne. Senza contare altre prelibatezze dell’autunno come le caldarroste fumanti e il vin brulè.

Il “Marrone del Mugello”, che si fregia del marchio Igp, rappresenta il più importante di questa infinita varietà di specialità dell’Appennino Tosco – Romagnolo. Un frutto che ancora oggi, come dai secoli passati, viene coltivato senza l’ausilio di fitofarmaci o concimi chimici. Sapori genuini che si possono trovare e degustare anche nei ristoranti e nelle aziende agrituristiche locali assieme alla cacciagione, alla polenta e ai numerosi piatti tipici della stagione autunnale.