Caduto un pezzo di cornicione dal vecchio Teatro Comunale di Firenze, sul lato di via Magenta.

Non c’è stato nessun danno a cose e persone. E’ successo nel pomeriggio. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco. Il frammento caduto è lungo circa 50 centimetri. Per il

momento è stata decisa la chiusura al traffico del tratto di strada tra via Solferino e via Magenta per consentire l’intervento dei vigili del fuoco.