Palazzo Vecchio illuminato giallo-azzurro per Ucraina

Stasera a Firenze la facciata di Palazzo Vecchio, sede del Comune, si tinge di giallo e azzurro, colori della bandiera dell’Ucraina, grazie a un’illuminazione speciale.

Oggi 24 agosto, viene ricordato, è Festa nazionale per l’Ucraina, che celebra l’anniversario dell’Indipendenza. La speciale illuminazione, realizzata dalla partecipata Firenze Smart, sarà visibile dalle ore 20.30.

“Anche oggi Firenze, illuminando di blu e giallo Palazzo Vecchio, conferma la solidarietà per il popolo ucraino nella giornata più significativa per quel paese, quella dell’indipendenza – ha dichiarato il sindaco Dario Nardella -. Si parla sempre meno di questa guerra come se fosse già finita, ma non è affatto così. Continuano a morire militari ma soprattutto molti civili, tra cui donne e bambini. Nel mio viaggio a Kiev di qualche giorno fa alla guida di una

delegazione di sindaci appartenenti all’associazione Eurocities, ho visto e sentito personalmente quanto la tragedia della guerra non si sia fermata”.

“Ho incontrato il sindaco di Nikolaev che mi ha raccontato i bombardamenti quotidiani della sua città – ha aggiunto Nardella -. Pochi giorni fa ne hanno subiti 38 in una notte. Sono passati sei mesi, la guerra continua e sembriamo tutti ormai assuefatti. Guai se la pressione internazionale non continua a chiedere lo stop dell’invasione russa. Guai se le potenze mondiali smettono di lavorare per il raggiungimento di un accordo di pace. Guai se

la nostra gente smette di indignarsi e reagire di fronte alle violenze perpetrate sui civili”.