Padre Bernardo Gianni a ‘Le Città del Libro della Vita’

Domani alle ore 21, presso il Nuovo Auditorium di Scandicci, Padre Bernardo sarà ospite de “Le Città del Libro della Vita”, per una riflessione sul tema della città oggi e nella storia e per parlare del rapporto tra la città ed un nuovo umanesimo. Ingresso libero.

Abate a San Miniato al Monte, punto di riferimento spirituale e culturale per la città di Firenze, Padre Bernardo Gianni guida un’importante comunità monastica.

Giorgio La Pira, aveva intuito in San Miniato il simbolo più rappresentativo della “città posta sul monte”, il laboratorio di convivenza evangelica segno e sogno profetico di pace.

Padre Bernardo ha condotto gli Esercizi spirituali della Quaresima 2019 per il Papa Francesco e la Curia Romana che si sono tenuti dal 10 al 15 marzo scorsi ad Ariccia.

Il tema degli esercizi era appunto «La città dagli ardenti desideri. Per sguardi e gesti pasquali nella vita del mondo». Da quell’esperienza è nato il libro di Padre Bernardo “La città degli ardenti desideri”.

