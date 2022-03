Pace: Firenze si prepara all'anniversario del Social Forum, le anticipazioni a Controradio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:11 Share Share Link Embed

Pace: “La città ha reagito facendo riemergere questa vocazione ai temi della pace che le appartiene – lo dichiara , intervenendo a Controradio, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in merito alla manifestazione di sabato scorso in piazza Santa Croce e in vista del ventesimo anniversario del Social Forum il sindaco preannuncia ai nostri microfoni un programma realizzato insieme all’allora presidente della Regione Toscana, Claudio Martini.

Nardella ha fatto il punto anche sull’accoglienza in Toscana dei profughi ucraini:

“I numeri crescono di giorno in giorno, arrivano quotidianamente 40 profughi alla Mercafir. I numeri sono però più grandi, molti arrivano alla spicciolata. Se guardiamo all’area metropolitiana siamo vicini a quasi 1.000 profughi che non passano dalla rete organizzata di prima accoglienza”. spiega Nardella in merito all’accoglienza degli ucraini in fuga dalla guerra. “È la più grande emergenza che abbiamo visto nella vita”, sostiene. L’amministrazione comunale è impegnata su due fronti: gli aiuti verso l’Ucraina e l’ospitalità. “Ci stiamo organizzando- aggiunge il sindaco- per portare tramite un aereo cargo tutte le risorse possibili al confine fra Polonia e Ucraina. Hanno bisogno di tutto, cibo e acqua, è quello che stiamo facendo con l’aiuto della Croce rossa internazionale. In appena una settimana, inoltre, il conto corrente del Comune ha superato i 60mila euro raccolti”. Sull’accoglienza, inoltre, “la generosità è davvero encomiabile”.