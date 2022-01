Ottavia Piccolo apre Auroradisera. L’intervista

By

Martedì 1° febbraio Ottavia Piccolo apre la rassegna Auroradisera con “Cosa Nostra spiegata ai bambini” di Stefano Massini. Con lei i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Ascolta l’intervista a cura di Giustina Terenzi

Cosa Nostra spiegata ai bambini è la biografia poetica di Elda Pucci, una pediatra che fu eletta sindaco di Palermo e che purtroppo commise l’errore di operare con coscienza e onestà, nel rispetto del suo ruolo istituzionale, andando a mettere il dito in un sistema di interessi saldamente intrecciati tra Cosa Nostra e la politica stessa. Per questo motivo non arrivò a governare nemmeno un anno e fu sfiduciata.

La voce di una donna che ha tentato, con atti semplici e decisi, di contrastare la pratica mafiosa nelle sedi di governo, rifiutando la connivenza con quello Stato-ombra o contro-Stato che è la mafia.

In scena Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo raccontano la storia di questa donna e della sua città, tornando a confrontarsi con le parole di Stefano Massini e a dare forma e struttura a un teatro necessario, civile, in cui il racconto dell’etica passa attraverso le parole, i timbri e le azioni di coloro che spesso non hanno voce.

Martedì 1° febbraio, ore 21:15

Teatro Aurora, Scandicci

Ottavia Piccolo, Orchestra Multietnica di Arezzo

COSA NOSTRA SPIEGATA AI BAMBINI

di Stefano Massini

regia Sandra Mangini

musiche Enrico Fink

visual Raffaella Rivi

produzione Officine della Cultura/Argot/Infinito Produzioni/Teatro Carcano-Milano

INFO biglietti intero € 16 / ridotto € 13 carta Studente della Toscana

biglietto ridotto € 8 studenti universitari. Prevendita biglietti

circuito BoxOfficeToscana (055 210804 – boxofficetoscana.it) e Ticketone