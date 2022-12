Ospedale San Salvi: un milione e 282 mila euro per ristrutturazione

Toscana, per la ristrutturazione dell’ospedale di San Salvi erogati, dal governo a maggio 2022, un milione e 282 mila euro.

È partito il programma di utilizzo delle risorse statali a disposizione per la riqualificazione degli ex ospedali psichiatrici toscani. Si tratta di un milione e 282 mila euro che, sommati a 230 mila euro dell’azienda sanitaria, consentiranno di portare a termine un intervento su un padiglione del complesso di San Salvi nella città di Firenze.

L’area di San Salvi a Firenze, progettata alla fine dell’Ottocento e ampliata negli anni Trenta, è composta da edifici sparsi e raggruppati ed è concepita per contenere circa seicento malati.

L’are oggi di proprietà del Comune e dell’Azienda sanitaria Usl Toscana Centro, che ha collocato nei padiglioni sia attività sanitarie che uffici gestionali e tecnici. Vi trovano spazio anche una scuola elementare e materna, la facoltà di psicologia e residenze universitarie.

Nella struttura è in corso una rivitalizzazione degli spazi, con la creazione di luoghi di aggregazione. Con le risorse stanziate si interverrà sul padiglione 17, al momento chiuso proprio per la necessità di adeguamenti ma anche per riparare i danni causati dalla tromba d’aria del 2015. Oltre ad uffici e sale riunioni aziendali, l’edificio ospiterà anche servizi aperti a fruitori esterni.

La dichiarazione dell’assessore Bezzini

“Grazie alle risorse messe a disposizione lo scorso maggio dal ministero dell’economia e finanze, di concerto con il ministro della salute e con il ministro della cultura, possiamo adesso partire con i lavori” annuncia l’assessore alla sanità della Toscana, Simone Bezzini.

Ricordiamo infine che l’intervento di ristrutturazione interesserà il tetto, l’involucro dell’edificio, le fondazioni, l’elevato e i solai, in sei fasi da gennaio 2023 a gennaio 2029.