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Orti urbani Livorno: prefetto Dionisi chiederà al tribunale il rinvio dello sgombero

By Domenico Guarino
Orti urbani Livorno Salvetti

È quanto emerso nel corso della riunione di oggi in prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Livorno in cui è stata esaminata la situazione degli orti urbani.

Il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, sentite le forze di polizia e il sindaco, ha deciso di chiedere formalmente al tribunale, per il tramite dell’istituto vendite giudiziarie, il rinvio dell’impiego della forza pubblica nelle operazioni di liberazione dell’immobile previste per il 3 novembre.

È quanto emerso nel corso della riunione di oggi in prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in cui è stata esaminata la situazione degli orti urbani.

La richiesta, da quanto si apprende dalla prefettura, è finalizzata a consentire, pur a ridosso delle scadenze, un ulteriore possibile confronto istituzionale tra il Comune, Frangerini e il Comitato degli orti urbani, per individuare una soluzione che salvaguardi i diritti dell’aggiudicatario dell’asta giudiziaria e tenga conto anche degli aspetti ambientali della vicenda.

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