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Orsini (Confindustria) ‘rimettere al centro le produzioni storiche contro conquista di mercati da parte della Cina’

By Domenico Guarino
Emanuele Orsini
@imagoeconomica EMANUELE ORSINI, PRESIDENTE CONFINDUSTRIA

 La ricetta per rilanciare l’industria “è rimettere al centro le produzioni storiche, fare in modo che questa attenzione spasmodica della Cina di conquistare mercati venga fermata: e l’Europa qui può fare tanto”. Lo ha affermato Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, a margine dell’assemblea di Confindustria Toscana Centro e Costa, oggi a Firenze.

“Quando noi richiamiamo il debito pubblico europeo – non è per fare le ciclabili, ma per fare ciò che fa la Cina, che oggi sovvenziona dal 10% al 15% le proprie imprese per conquistare mercati. Lo sta facendo: noi ci stiamo cadendo e la verità è che noi ci dobbiamo tutelare. Io non credo nei dazi, ma credo nella reciprocità. Oggi l’Europa ha un saldo negativo verso la Cina di 305 miliardi: l’Italia, negli ultimi 3 anni, di 46 miliardi, cioè ha incrementato di quasi 14 miliardi l’anno gli acquisti verso i cinesi. Fermiamoci, perché non è la salvaguardia dell’Europa”. Lo ha affermato Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, a margine dell’assemblea di Confindustria Toscana Centro e Costa, oggi a Firenze.

Orsini ha poi lanciato un appello alla politica nazionale. “Mancano ancora tanti giorni alle elezioni, e non è solo un tema di governo, ma tutti i partiti politici in questo momento secondo me si dovrebbero concentrare per trovare soluzioni condivise” ha affermato.

“Nella nostra assemblea – ha proseguito – noi abbiamo richiamato alla responsabilità per i temi di salvaguardia del Paese come l’energia, la crescita, la demografia, i temi europei. Quindi io credo che oggi ci si debba concentrare su quello, io credo che sia molto presto: a tempo debito Confindustria darà i propri dieci punti a tutti i partiti politici e noi sposeremo quei progetti”. (

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