Chiusura Ponte al Pino: alla stazione Santa Maria Novella situazione sotto controllo

I passeggeri vengono accolti direttamente sul binario di arrivo a Santa Maria Novella e accompagnati fino al piazzale Montelungo dove si trova il punto di raccolta e partenza delle navette.

“Questa volta Ferrovie si è organizzata stranamente molto bene”, dice ironicamente un ragazzo che sta andando a Lamezia per lavoro ed è transitato da Santa Maria Novella. le cronache infatti ci dicono che i il personale di Ferrovie è numeroso e si adopera per accompagnare i passeggeri, soprattutto gli stranieri, che appaiono i più spaesati di fronte ai disagi causati dalla chiusura di Ponte al Pino e dalla sospensione della circolazione ferroviaria tra le due stazioni fiorentine, dividendo di fatto l’Italia in due.

Partono da piazzale Montelungo, a lato della stazione di Santa Maria Novella, scortati dalla polizia municipale con le sirene accese, quattro bus navetta che trasportano alla volta di Campo di Marte i passeggeri del Frecciarossa, uno dei tanti della mattina, proveniente da Verona e diretto a Lamezia Terme. Scesi a Santa Maria Novella alle 9:24, i viaggiatori raggiungeranno la stazione di Campo di Marte, da dove alle 11:10 ripartiranno con la Freccia per la Calabria. “Eravamo informati della situazione e per ora non abbiamo avuto disagi”, racconta una coppia diretta in Calabria per una settimana di vacanza.

“Facciamo il possibile per essere d’aiuto – dice una ragazza dell’assistenza clienti – per ora direi che la situazione è tranquilla”. I passeggeri vengono accolti direttamente sul binario di arrivo a Santa Maria Novella e accompagnati fino al piazzale Montelungo dove si trova il punto di raccolta e partenza delle navette. “Ci hanno preso direttamente sul binario, dove c’è anche la protezione civile che distribuisce bottiglie d’acqua. Direi che sono organizzati bene”, racconta una coppia. Di tutt’altro avviso una signora che, insieme al marito, ha avuto difficoltà a trovare il punto di partenza delle navette. “È una vergogna, siamo arrivati alla stazione e nessuno ci ha dato informazioni – dice – non sapevamo dove andare, per fortuna siamo riusciti ad arrivare qui in tempo”. Nonostante qualche passeggero contrariato, la situazione è sotto controllo. La protezione civile ha montato anche due gazebo, anche se i grandi alberi di viale Strozzi garantiscono ai passeggeri un po’ di ombra durante l’attesa, attenuando anche il rischio legato al caldo. Appena partono le navette dirette a Campo di Marte, ne arrivano altre quattro che hanno effettuato il tragitto in senso opposto.