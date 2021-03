"Oro & Piombo" l'omaggio allo spaghetti western con le musiche originali dei Dollaro D'Onore Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:11:13 Share Share Link Embed

Lo spaghetti western non è mai passato di moda. “Oro & Piombo” di Emiliano Ferrera arriva su Amazon Prime Video. Con le musiche originali dei Dollaro D’Onore. Ascolta l’intervista a cura di Giustina Terenzi

Lo spaghetti Western indipendente “Oro & Piombo”, per la regia di Emiliano Ferrera, realizzato nel 2019, è stato aggiunto al catalogo Amazon Prime Video.

La pellicola, realizzata in totale autoproduzione, è stata realizzata tra Cinecittà e la Basilicata, avvalendosi della collaborazione di professionisti affermati come Ottaviano dell’Acqua e Claudio Gregori (in arte Greg) e attori emergenti.

Nato come tributo a Sergio Leone, a cui è dedicato, il film è stato sceneggiato da Emiliano Ferrera, Jassmin Pucci (anche attrice protagonista) e Tiziano Carnevale (co-protagonista, stunt-man e scenografo).

La colonna sonora è stata composta da Lorenzo Pinto e Gennaro Alfano dei Dollaro D’Onore ed eseguita dalla band stessa, con la collaborazione di alcuni musicisti toscani come Jacopo Ciani (Gang e Valeria Caliandro), Sara Soderi (Valeria Caliandro), Davide Arnetoli (Band del Brasiliano).

Il film ha vinto il premio come miglior opera prima al “Terre di Siena Film Festival” e il premio del pubblico per il miglior lungometraggio all’ “Almeria Western Film Festival”, rinomato festival specializzato nel genere che si tiene annualmente in Spagna.

Al momento è in fase di scrittura la serie televisiva.

Ascolta l’intervista a Lorenzo Pinto che ha curato produzione, registrazione, mixaggio e montaggio della colonna sonora ll’Heisenberg Production studio di Quarrata. A cura di Giustina Terenzi