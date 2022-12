Occupato il Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze. La preside: “Non è altresì possibile prevedere la durata dell’occupazione”

By

Firenze, il Liceo Artistico di Porta Romana è stato occupato dagli studenti, la conferma dell’occupazione anticipata stamane da Controradio in diretta durante la NewsLine, arriva da un comunicato a firma della dirigente scolastica Laura Lozzi.

“Si comunica che in data12 dicembre 2022 alle ore 8:45 – si legge nel comunicato – il Liceo Artistico di porta Romana è stato dichiarato occupato da un gruppo di tudenti a conclusione dell’assemblea straordinaria, nonostante i numerosi tentativi di mediazione da parte della dirigenza”.

“Ne è stata data comunicazione alla Dirigente e alla vicepresidenza da una delegazione di studenti – continua poi il comunicato che poi avverte – Non è possibile pertanto garantire, nella situazione di illegalità venutasi a creare, il rispetto delle norme di sicurezza. Non è altresì possibile prevedere la durata dell’occupazione, né se sarà garantita al personale la possibilità di accedere ai locali della scuola per svolgere la regolare attività lavorativa con conseguente interruzione di pubblico servizio”.