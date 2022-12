🎧 Summit internazionale di idrogeologi a Firenze su acqua, clima e conflitti

Summit internazionale idrogeologi su acqua,clima e conflitti. A Firenze i focus su riserve di acque sotterranee

Si è svolto presso il Cinema La Compagnia a Firenze, l’evento promosso dal gruppo italiano della Associazione Internazionale degli Idrogeologi (Iah-Italy) e Acquifera Aps dal titolo “Crisi idrica globale e soluzioni locali. Il ruolo dell’idrogeologia in tempo di cambiamenti climatici e di conflitti idrici” per discutere del legame tra acque sotterranee, cambiamenti climatici e il ruolo dell’idrogeologia nei conflitti geopolitici e controllo delle acque.

Le acque sotterranee, spiegano i promotori del convegno internazionale, “rappresentano non solo un serbatoio di acqua naturale che agisce da riserva durante i periodi di siccità, ma anche un bene prezioso di cui è importante preservarne la qualità, la quantità, l’accessibilità economica e sociale, soprattutto ove sono più evidenti gli effetti dei cambiamenti climatici.

Per questo è importante che l’idrogeologia conquisti un suo preciso spazio nella progettazione e nella pianificazione per supportare le politiche di gestione dell’acqua, anche nell’ambito della cooperazione internazionale”.

Oltre a un nutrito panel di scienziati italiani, tra gli ospiti internazionali presenti anche Andri Snær Magnason (AUDIO autore de “Il tempo e l’acqua”), Juan Carlos Sejas Delgado e Jose Roberth Cespedes Calatayud, operatori dell’organizzazione Aynisuyu Ong (Bolivia). Durante la mattinata proiettato il docufilm “Pani check – The sisterhood of water” di Katalin Ambrus con Theresa Frommen, su un progetto di monitoraggio partecipativo delle acque sotterranee svoltosi in India tra il 2016 e il 2019, coinvolgendo un’associazione di donne delle comunità locali. Intervenuti esperti delle Università di Trento, Roma-Tor Vergata, Cagliari, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), dell’Azienda Servizi Ambientali Livorno, di studi professionali di Firenze e Ferrara e di Geologi Senza Frontiere.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, Società Geologica Italiana, Consiglio Nazionale dei Geologi, Università di Firenze, Università di Pisa, Museke Onlus, Iah-Early Career Hydrogeologists’ Network – Gruppo Italiano, Iah-Burdon Groundwater Network for International Development, IAH-Socio-Hydrogeology Network. Sarà possibile seguire l’evento sul canale YouTube di Iah-Italy.