“Nyman’s Earthquakes – World Premiere”, sabato 7 settembre alla Manifattura Tabacchi di Firenze, dalle 21.30 con sonorizzazioni live di Michael Nyman

Sabato 7 settembre apre il festival God is Green l’anteprima mondiale di Nyman’s Earthquakes di Michael Nyman, uno dei più grandi compositori viventi, nonché uno dei maestri del minimalismo musicale. L’autore di alcune tra le più riconoscibili colonne sonore cinematografiche – tra cui Lezioni di Piano (1993), Gattaca (1997), Wonderland (1999) – presenta la world premiere dell’opera Nyman’s Earthquakes, una video installazione che sarà sonorizzata dal vivo dallo stesso Nyman la sera del 7 settembre e resterà visibile fino al 14.

“Nyman’s Earthquakes è un film, più o meno iniziato nell’ombra di War Work: 8 songs with film (2014-2018), in cui esploro le mie relazioni con una serie di terremotiin cui sono stato coinvolto, in qualche modo: o come spettatore televisivo (Skopje, 1967 o Belice, 1968); o dove potrebbero essere stati coinvolti amici (Città del Messico, 1985); oppure dove mi è stato chiesto di scrivere una colonna sonora per un documentario (Armenia, 1968) o per i documentari di Eisenstein di Oaxaca (1931); o anche dove ho prodotto un documentario (Kobe, 1995) o dove avevo organizzato concerti per raccogliere fondi per aiutare le vittime del terremoto (Gujerat, 2004, Central Italy, 2016). Città del Messico, 15 settembre 2017 è stato il primo e unico terremoto in cui sono stato costretto a partecipare.

Diversi tipi di materiali trovati, osservati e appena filmati sono combinati con una colonna sonora di musica che ho composto ed è stata anche in gran parte connessa con gli eventi del terremoto.”

Michael Nyman