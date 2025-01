Nuovo codice della strada, 3 patenti ritirate per uso cellulare a Firenze

Nuovo codice strada – Tre patenti ritirate a conducenti fiorentini sorpresi alla guida mentre usavano il cellulare: per loro anche una sanzione di 250 euro con decurtazione di 5 punti dalla patente. E’ il bilancio di ultimi controlli del reparto di Rifredi della polizia municipale di Firenze.

Da giovedì a stamani, fa sapere il Comune, il reparto di Rifredi ha attuato accertamenti mirati al rispetto delle nuove norme del Codice della strada.

Nel complesso sono stati controllati 20 veicoli, 4 bus e 3 autocarri e non sono mancate le irregolarità. Un bus italiano è stato multato per aver sostato e poi transitato senza il previsto permesso di ingresso in città (due sanzioni rispettivamente da 83 e 42 euro). Tre le patenti ritirate ad altrettanti conducenti fiorentini sorpresi alla guida mentre usavano il cellulare: per loro anche una sanzione di 250 euro con decurtazione di 5 punti dalla patente che è stata trasmessa alla Prefettura di Firenze per il provvedimento di sospensione da 15 giorni a 2 mesi. Due invece i conducenti trovati a bordo di veicoli con revisione scaduta, violazione per cui è prevista la multa di 173 euro e la sospensione del mezzo dalla circolazione fino ad avvenuta revisione. E uno per mancato uso della cintura di sicurezza (sanzione da 80 euro e decurtazione di 5 punti dalla patente).

Ma le pattuglie del Reparto di Rifredi hanno effettuato controlli anche sul rispetto delle normative sul trasporto merci scoprendo due situazioni irregolari. La prima riguarda un autocarro con targa bulgara che è risultato circolare senza l’autorizzazione prevista dall’Accordo internazionale trasporto merci deperibili (scaduta a marzo 2024): per questa violazione sono previsti il fermo amministrativo per 30 giorni con ritiro della carta di circolazione, una multa di 794 euro e il ritiro della patente per il conducente con sospensione di 1 mese. Ma i guai per l’uomo non finiti. Gli agenti hanno scoperto che aveva superato il periodo di guida giornaliero, accertato tramite verifica della carta del conducente, e quindi si è aggiunta una ulteriore sanzione di 324 euro.

Il secondo caso vede come protagonista un autoveicolo con targa ucraina. Gli agenti hanno accertato che veniva utilizzato per svolgere il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone e cose in modo completamente abusivo. A bordo erano presenti il conducente e quattro persone, tutte di nazionalità ucraina, che hanno dichiarato di aver pagato un biglietto per la tratta Ucraina/Firenze. Nel veicolo sono stati rinvenuti anche numerosi pacchi e valigie riportanti etichette con nominativi e indirizzi diversi da quelli degli occupanti. Il conducente è stato quindi multato per trasporto abusivo di merci senza autorizzazione (4.130 euro) con relativo fermo del veicolo per 3 mesi, per noleggio con conducente con un veicolo non destinato a tale uso (173 euro) con sospensione e ritiro del documento di circolazione.

In entrambi i casi le multe sono state pagate dai conducenti direttamente agli agenti come previsto per i veicoli con targa straniera.