La riforma del codice della strada. Siamo sulla ‘strada’ giusta?

La riforma del codice della strada. Stretta del Governo contro chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe e maggiori tutele per i ciclisti. Ma il pugno di ferro è davvero la ‘strada’ giusta? Ne abbiamo parlato con i presidenti di due associazioni: Stefano Guarnieri per l’associazione Lorenzo Guarnieri e Marco Cavorso per l’associazione nazionale corridori ciclisti professionisti.