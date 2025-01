Maltrattamenti alla moglie, denunciato nell’Aretino

Avrebbe maltrattato la moglie, facendola finire in ospedale. Questa l’accusa che ha portato alla denuncia di un uomo. La coppia, residente nell’Aretino, si era sposata una settimana fa.

Stando a quanto emerso tra i due coniugi sarebbe scoppiata una lite a casa per motivi da chiarire. Dalle parole si sarebbe poi arrivati alle botte per la donna. Quest’ultima è stata poi soccorsa e accompagnata all’ospedale dove è stata giudicata guaribile in 15 giorni. Per l’uomo è scattata la denuncia ai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.