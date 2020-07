Nuovi casi Covid da rientro all’estero, Rossi: chiedo misura controlli aeroporti 

“Si faccia un provvedimento nazionale per gli aeroporti che consenta di mettere sotto controllo chi arriva da area non Schengen anche con rimbalzo da Paesi europei”. Lo chiede Enrico Rossi, presidente della Toscana, commentando nuovi casi di contagio da Coronavirus, cinque, che secondo la Regione si sarebbero determinati in voli dall’Albania su Pisa.

Rossi ha spiegato che “abbiamo deciso di adottare autonomamente un’intesa con Toscana Aeroporti per Pisa e Firenze, insieme a Polaria”. In base a esso, ha ricordato, coloro che provengono da Paesi non Schengen con voli diretti o attraverso hub europei, riceveranno l’avviso dell’obbligo di quarantena per 15 giorni.

“Attualmente – ha detto – la media delle persone che transitano nei nostri aeroporti è 2mila persone al giorno. Di questi 400-500 dovrebbero provenire direttamente o indirettamente da Paesi non Schengen. Non è così complicato quindi controllare queste persone. Posso arrivare a questo ma non posso arrivare a dire cosa si deve fare su Milano, Roma, Bologna. Ecco perché chiedo un provvedimento di carattere nazionale”.