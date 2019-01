Nuovi cartelli pericolo caduta dalle Mura di Lucca

Lucca, l’Amministrazione Comunale della Città ha iniziato la sistemazione dei primi cartelli per segnalare i pericoli lungo le Mura Urbane, monumento dove si sono verificate cadute e incidenti, anche mortali in passato.

I cartelli, a carattere provvisorio, saranno in tutto 120, cento dei quali verranno istallati sui baluardi e sulle cortine ed altri 20 sui percorsi di accesso esterni (le ‘sortite’) che conducono alle fortificazioni.

L’amministrazione ricorda che un’ordinanza, firmata lo scorso 21 dicembre, in attesa della realizzazione di opere fisse di sicurezza, disponga fino al 31 marzo 2019 il divieto ad avvicinarsi ai bordi del monumento, ai parapetti, ai cicli di terra, muretti e ringhiere di baluardi, cortine, cannoniere e rampe.

Vietato inoltre, ai minori di 10 anni, di salire sul parco delle Mura urbane se non accuditi dai genitori o da accompagnatori o tutori adulti che dovranno adoperarsi alla “puntuale e prossima vigilanza degli stessi”.

Infine, obbliga i titolari di noleggio di biciclette e altri cicli a informare i clienti dei divieti e dei rischi di caduta.

Per questo motivo l’amministrazione comunale distribuirà in modo gratuito materiale informativo per facilitare la diffusione di comportamenti prudenti e il rispetto di tutte le regole. Il regolamento d’uso delle mura urbane vietava e sanzionava (multa da 150 euro) già da molti anni l’accesso ai parapetti esterni.