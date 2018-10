Nuove telecamere per le busvie di Firenze

Entro la fine del 2018 verranno attivati altri 24 dispositivi a controllo delle preferenziali, oltre ai 9 già presenti.

Nel 2017 sono state oltre 100 mila le sanzioni scattate ai varchi delle corsie per il trasporto pubblico locale. Oltre agli occhi elettronici, per disincentivare la violazione saranno posti anche i cordoli per impedire i salti di corsia. Obiettivo comune: rendere più fluida la circolazione del mezzo pubblico.

Questa mattina, Chiara Brilli e Gimmy Tranquillo ne hanno parlato con l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti.