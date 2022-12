Nuova pista aeroporto Firenze, la soprintendente Ranaldi: “Penso che sia anche possibile farla”

Firenze, Antonella Ranaldi, soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze, in audizione in videoconferenza alla commissione Cultura e sport del Consiglio comunale di cittadino di oggi si è espressa in merito alla nuova pista dell’aeroporto cittadino.

“Ancora non ci sono le soluzioni prospettate da vedere” per la nuova pista dell’aeroporto di Firenze “però io penso che sia possibile, e sia anche auspicabile” ha detto la Ranaldi. Ho cominciato a vedere – ha spiegato -, me ne hanno parlato, c’è un contrasto da parte delle comunità locali. Però è un’opera che per Firenze credo sia importante. Là si tratta di allungare la pista per gli aerei, perché adesso è troppo corta. Cercheremo di aiutare in questo”.

La soprintendente si è anche espressa in merito le nuove linee della tramvia cittaditadina. Infatti, Ranaldi ha ricordato che “la posizione della soprintendenza era stata di ridurre la lunghezza delle pensiline. È sul tavolo e ci confronteremo su questi temi. Quello che dico è che è sicuramente un’opera importante, infatti è già stata autorizzata. Noi siamo comunque un’amministrazione pubblica, quindi vale il principio della continuità amministrativa, perché altrimenti non sarebbe legittimo rivedere i pareri già dati, a meno che non subentrino altri approfondimenti, soprattutto progettuali”.