Firenze: rimandati i lavori della tramvia su Viale Spartaco Lavagnini

Firenze, sono in corso nuove modifiche al cronoprogramma dei lavori su Viale Spartaco Lavagnini per la realizzazione della nuova linea della tramvia cittadina a causa del brutto tempo e delle forti piogge.

In una nota di Palazzo Vecchio si legge che l’avvio del cantiere della tramvia in Viale Spartaco Lavagnini è stato rimandato. Infatti, la ditta incaricata dei lavori ha comunicato che nella serata di ieri, lunedì 5 dicembre, a causa del maltempo e delle forti piogge non è stato possibile tracciare la segnaletica della nuova viabilità lungo il tratto dei futuri lavori. Dato che il tracciamento della segnaletica è necessario per la segnalazione del cambio della viabilità cittadina che consentirebbe così agli operai le lavorazioni nel tratto da Piazza della Libertà a Via delle Mantellate sulla direttrice verso la Fortezza, il rinvio è stato necessario.

Pertanto, nella mattinata di oggi, martedì 6 dicembre, proprio per l’assenza della segnaletica, non è entrata in vigore nessuna modifica dell’assetto della circolazione sul Viale Spartaco Lavagnini. La nota comunale aggiunge però che nella giornata di oggi saranno definite le nuove modalità e tempistiche dell’inizio di questa fase di lavori per la realizzazione della linea della futura tramvia che collegherà la Fortezza a Piazza San Marco.