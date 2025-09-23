Controradio Streaming
Nubifragi nel Grossetano, strade allagate e alberi caduti

By Raffaele Palumbo
Un violento nubifragio ha colpito nella notte il territorio di Manciano (Grosseto), in particolare la zona di Marsiliana. In mezz’ora la pioggia ha mandato in tilt torrenti e strade, provocando allagamenti.

La situazione più critica si è registrata lungo la strada Regionale 74. Completamente invasa dall’acqua la località Sgrilla fino a Sgrillozzo. Le autorità hanno disposto la chiusura della strada che è stata riaperta solo adesso. Numerosi gli alberi caduti lungo la carreggiata, con rischi per automobilisti e residenti. Sul posto sono intervenute le squadre della Protezione civile di Manciano, insieme agli operai della Provincia di Grosseto con mezzi e ruspe per liberare le strade. Nella serata di ieri allagamenti anche a Paganico, con molte strade che sono rimaste chiuse, tra cui la Senese. Problemi anche a Porto Ercole dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un peschereccio ormeggiato che, a causa delle forti precipitazioni della notte, aveva imbarcato acqua. I vigili hanno evitato il completo affondamento dell’imbarcazione grazie allo svuotamento della carena sotto il coordinamento della Capitaneria di porto. Nuovi allagamenti a causa del maltempo anche a Portoferraio (Livorno), all’Isola d’Elba, già provata nelle ultime settimane, mentre a Capraia sono caduti in poche ore oltre 80 mm di pioggia. Una tromba d’aria in Versilia. Ancora una volta il maltempo si è fatto sentire a Viareggio e Lido di Camaiore, dove nella tarda mattinata di lunedì oltre alle piogge e al vento è arrivata una tromba d’aria.

