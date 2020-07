Notti Magiche, il cinema nell’arena di Montuliveto a Pistoia

Questa settimana il doc “West of Babylonia”, “Il Ciclone”, campione d’incassi fino ai corti di animazione. Le “Notti Magiche” dell’arena di Montuliveto a Pistoia

Si parte martedì 28 con una serata dedicata ai corti d’animazione e la presentazione della sesta edizione dell’antologia in dvd “Animazioni” curata da Roberto Paganelli di Laboratorio OTTOmani. Paganelli presenterà una nuova selezione di film animati italiani sul mondo della produzione contemporanea di cinema animato d’autore.

Mercoledì 29 West of Babylonia, il documentario di Emanuele Mengotti su Slab City; una comunità alternativa e fuori dalla società, situata nel deserto californiano. Dimenticato dalla società, dove l’aria e l’acqua sono estremamente inquinate, questo posto è diventato la casa per un gruppo di persone che ha deciso di vivere lontano dal comfort, in una terra senza legge, in cambio di libertà e una seconda chance nella vita. Il film sarà introdotto dal direttore della fotografia Marco Tomaselli

Giovedì 30 luglio, spazio alla comicità toscana con un omaggio a Leonardo Pieraccioni e la proiezione de “Il Ciclone” che nel 1996 incassò 75 miliardi di vecchie lire, tra i primi dieci più visti in Italia.

Tutti i film sono a ingresso libero, ore 21.30, nel parco di Montuliveto (Viale Petrocchi Policarpo, 92, Pistoia).